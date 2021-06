Mitglieder der Industrie- und Handelskammern in Köln und Paderborn haben keinen Anspruch darauf, dass ihre Kammern aus dem Dachverband DIHK austreten.

Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster per Eilverfahren entschieden. Die Kläger hatten mit ihren Anträgen wie bereits in der Vorinstanz keinen Erfolg.

Hintergrund ist eine erfolgreiche Klage eines Mitglieds der IHK Nord-Westfalen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Oktober 2020 die Kammer aus Nordrhein-Westfalen dazu verurteilt, aus dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag auszutreten. Grund waren Kompetenzüberschreitungen bei öffentlichen Äußerungen von DIHK-Vertretern.



Ob ein vom Bundestag am 10. Juni 2021 beschlossenes Gesetz zur IHK verfassungsgemäß ist, hat das OVG in seiner Entscheidung nicht kommentiert. Danach sollen die Industrie- und Handelskammern verpflichtet sein, Mitglieder des DIHK zu sein. Und zwar bis zur Umwandlung in eine dem Bund zugeordnete Körperschaft des öffentlichen Rechts bis zum 1. Januar 2023.

