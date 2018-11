Im Streit über die Braunkohle-Verstromung in Deutschland hat der Energieversorger RWE einen weiteren Rückschlag erlitten.

Pläne für den Bau eines neuen Kraftwerks im Rheinischen Revier wurden vom Oberverwaltungsgericht in Münster gestoppt. Es erklärte den Bebauungsplan der Stadt Bergheim für fehlerhaft und deshalb unwirksam, ließ allerdings Revision zu. Geklagt hatten Anwohner und Grundstücksbesitzer.



RWE will in Niederaußem vier alte Kraftwerksblöcke durch ein effizienteres Kraftwerk ersetzen. Vor wenigen Wochen hatte das OVG Münster dem Unternehmen bereits untersagt, zum Zwecke der Braunkohleförderung den Hambacher Forst zu roden.