Dimitrij Ovtcharov wechselt zum TTC Neu-Ulm (Archivbild). (dpa-Bildfunk / Marijan Murat)

Der in der Ukraine geborene deutsche Olympiadritte, der Fakel Orenburg wegen des russischen Angriffskrieges verlassen hatte, schließt sich dem TTC Neu-Ulm an. Der Verein stellte klar, dass Ovtcharov nur "zum Teil" im DTTB-Pokal und "allenfalls vereinzelt" in der Bundesliga zum Einsatz kommen solle. Mit seinem neuen Team will Ovtcharov nach eigenen Angaben in der Champions League "um den Titel mitspielen". In Neu-Ulm trifft er auf drei weitere Weltklassespieler: Der Japaner Tomokazu Harimoto, der Taiwanese Lin Yun-Ju und Vizeweltmeister Truls Möregardh aus Schweden zählen ebenfalls zur Mannschaft.

Für den russischen Tischtennis-Klub Orenburg wollte Ovtcharov nicht mehr auflaufen. Der "schreckliche Krieg gegen die Ukraine" mache ihn fassungslos und sehr traurig, teilte er mit. Er ergänzte, der Sport könne eigentlich nichts dafür, dennoch könne er "jetzt nicht einfach weiter dort Tischtennis spielen". Der 33-Jährige spielte seit 2010 für Orenburg. Mit dem Klub, der maßgeblich vom russischen Gaskonzern Gazprom finanziert wird, gewann er neben mehreren nationalen Titeln sechsmal die Champions League. Mittlerweile ist der Verein wegen des Krieges bis auf Weiteres von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

Der TTC Neu-Ulm wurde erst 2019 gegründet, stieg dank einer Wildcard aber gleich in der Bundesliga ein. Bereits 2021 folgte, ebenfalls dank einer Wildcard, die erste Champions-League-Teilnahme. Hinter dem Klub steht der Medienunternehmer Florian Ebner. Das Fachportal "my Tischtennis" bezeichnete den TTC Neu-Ulm bereits als "RB Leipzig des Tischtennissports".