Die Organisationen Oxfam Deutschland und Finanzwende werfen vielen Dax-Konzernen zu wenig Investitionstätigkeit vor, um ihre Geschäftsmodelle bis 2050 klimaneutral zu gestalten.

In einem gemeinsamen Bericht heißt es, der Aufbau von Finanzreserven und Ausschüttungen an Aktionäre hätten bei 30 untersuchten Unternehmen einen deutlich höheren Stellenwert als Investitionen in den Klimaschutz. Letztere seien auch in Zeiten hoher Gewinne nicht hoch genug gewesen. Von der nächsten Bundesregierung fordern Oxfam Deutschland und Finanzwende gesetzliche Regeln und Klagemöglichkeiten, um die Unternehmen stärker dem Gemeinwohl zu verpflichten.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.