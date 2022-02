Die Allianz wirft den EU-Ländern vor, Impfstoffe zu horten. (dpa/Marcus Brandt)

30 Millionen von den Europäern nach Afrika geschickten Impfstoffdosen standen nach Angaben des Bündnisses People's Vaccine Alliance rund 55 Millionen Dosen gegenüber, die demnach bis Ende Februar entsorgt werden müssen. Die Allianz, der unter anderem Oxfam und das UNO-Programm Unaids angehören, forderte insbesondere die Freigabe von Impfstoff-Patenten. Die EU überlasse die Preisgestaltung der Impfstoffe allein den Pharmaunternehmen, die sich ausschließlich an der Profitmaximierung orientierten. Statt auf die Verteilung von Impfstoffen müsse auf Produktion vor Ort gesetzt werden, um den Impfstoffmangel in ärmeren Ländern zu beenden, so die Organisationen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.