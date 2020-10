Die internationale Gemeinschaft unternimmt aus Sicht der Hilfsorganisation Oxfam zu wenig zur Bekämpfung des Hungers.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei die Tätigkeit auf gefährliche Weise unangemessen, heißt es in einem Bericht der Organisation. Oxfam beklagte zu wenig Geld für Hilfsorganisationen in den sieben am schwersten vom Hunger betroffenen Staaten in Afrika und Asien. Vor allem in Afghanistan, Somalia, Burkina Faso, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria sowie im Südsudan und Jemen fehle es an Mitteln. Dort seien insgesamt 55 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen.

