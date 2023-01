Entwicklungsorganisation

Das Oxfam-Logo (dpa / picture alliance / Schöning)

Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen, heißt es in einem Bericht, den der kapitalismuskrtitische Verbund anlässlich des heute beginnenden Weltwirtschaftsforums in Davos vorlegte. Seit Beginn der Pandemie seien rund zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses auf das reichste Prozent der Weltbevölkerung entfallen. Gleichzeitig lebten 1,7 Milliarden Arbeitnehmer in Ländern, in denen die Lohnentwicklung die Inflation nicht ausgleiche. Oxfam forderte die Regierungen auf, diesem Trend mit Steuern auf hohe Vermögen und sogenannte Übergewinne von Konzernen entgegenzutreten.

Daraus erzielte Einnahmen müssten dann in Bildung, Gesundheit und den Ausbau von sozialer Sicherung investiert werden, um Ungleichheit und Armut zu bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.