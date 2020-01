Für Frauen und Mädchen stellen unbezahlte Haus-, Pflege- und Fürsorgearbeiten laut einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam häufig eine Armutsfalle dar.

Weltweit 42 Prozent könnten deshalb im erwerbsfähigen Alter kein Geld verdienen, während es bei den Männern lediglich sechs Prozent seien. So leisteten Frauen und Mädchen jeden Tag über zwölf Milliarden Stunden unbezahlter Arbeit im Haus und in der Familie. Unter Mindeslohn-Bedingungen entspreche das einem Gegenwert von rund zehn Billionen Euro, teilte Oxfam weiter mit. Dieser Wert übersteige das Vermögen der Superreichen bei Weitem, die Leistung der Frauen tauche aber in keiner Wirtschaftsstatistik auf.



Um ihre Situation zu verbessern fordert Oxfam mehr Investitionen in Kinderbetreuung und Pflegeeinrichtungen.