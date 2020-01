Frauen und Mädchen leisten nach einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam weltweit täglich zwölf Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit im Haus.

Diese Tätigkeiten - wie etwa Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder Haushalt - stellten häufig eine Armutsfalle dar, heißt es in der Analyse. Denn 42 Prozent der Frauen und Mädchen weltweit könnten im erwerbsfähigen Alter kein Geld verdienen. Bei den Männern seien es lediglich sechs Prozent.



Würde man die häusliche Arbeit von Mädchen und Frauen nach Mindestlohn bezahlen, kämen laut Oxfam pro Jahr mehr als elf Billionen US-Dollar zusammen. Dieser Wert übersteige das Vermögen der Superreichen bei weitem. Die Leistung der Frauen tauche aber in keiner Wirtschaftsstatistik auf.



Langfristig ist die unbezahlte häusliche Arbeit für Frauen und Mädchen ein großes finanzielles Problem: In Deutschland zum Beispiel sammeln Frauen laut der Studie über das gesamte Arbeitsleben hinweg nur etwa halb so viel Einkommen an wie Männer. Um die Situation der Frauen zu verbessern, fordert Oxfam von der Bundesregierung mehr Investitionen in Kinderbetreuung und Pflegeeinrichtungen.