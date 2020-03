Fünf Jahre nach Beginn des Jemen-Kriegs beklagen Hilfswerke die verheerenden Auswirkungen der Gewalt.

Die humanitäre Not mache die Bevölkerung besonders anfällig für schwer oder tödlich verlaufende Covid-19-Erkrankungen, warnte die Entwicklungsorganisation Oxfam in Berlin. Im Jemen treffe die Corona-Pandemie auf eine von Krieg und Krankheit geschwächte Bevölkerung. Die Organisation "Save the Children" teilte mit, rund die Hälfte der Kinder in dem Land seien tieftraurig oder depressiv. Etwa jedes fünfte Kind leide unter ständiger Angst.



Am 26. März jährt sich der Beginn des Jemen-Krieges zum fünften Mal.