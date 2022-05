Entwicklungsorganisation

Oxfam-Schild in Berlin (dpa / picture alliance / Schöning)

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie steigende Preise für Energie und Lebensmittel befeuerten Armut und soziale Ungleichheit, heißt es in einem in Berlin veröffentlichten Bericht von Oxfam Deutschland. Gleichzeitig sei die Zahl der Milliardäre seit dem Beginn der Pandemie um rund 570 auf fast 2.700 gestiegen. Auch die großen Konzerne hätten ihr Vermögen in den vergangenen zwei Jahren massiv gesteigert. Oxfam spricht von "obszönen Krisengewinnen". Um Krisenfolgen abzufedern und Ungleichheit zu bekämpfen, müsse die Bundesregierung eine Vermögensteuer sowie eine einmalige Sonderabgabe auf besonders hohe Vermögen einführen. Die so erzielten Einnahmen sollten in den weltweiten Ausbau von Bildungs-, Gesundheits- und sozialen Sicherungssystemen fließen, heißt es weiter. Auch andere Regierungen weltweit müssten auf diese Weise gegensteuern.

Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums hatte am Abend in der schweizerischen Stadt begonnen. Heute Vormittag hält der ukrainische Präsident Selenskyj per Video die Auftaktrede.

