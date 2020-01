Die Hilfsorganisation Oxfam warnt davor, den Konflikt in Mali allein mit militärischen Mitteln lösen zu wollen.

Trotz des Militäreinsatzes von Frankreich und anderen Staaten habe sich die Lage dramatisch verschlechtet, sagte die Programmleiterin von Oxfam, Osterhaus, im Deutschlandfunk. In dem Konflikt mischten nicht allein terroristische Gruppen mit. Einige Gruppen griffen auch aus Verzweiflung sowie Enttäuschung über fehlenden staatlichen Schutz zu den Waffen. Osterhaus warb dafür, Menschen, die keinen Zugang zu Bildung oder dem Arbeitmarkt hätten, besser zu unterstützen. Aktuell seien die internationalen Hilfsaufrufe unterfinanziert.



Frankreichs Präsident Macron empfängt am Nachmittag im südwestfranzösischen Pau mehrere Kollegen aus der Sahelregion zu einem Anti-Terror-Gipfel. Dazu werden Vertreter aus Mali, Mauretanien, Niger, der Tschad und Burkina Faso erwartet. Ziel ist nach Angaben des Elysée-Palastes eine "Neubewertung" der französischen Mission gegen Dschihadisten in der Region.