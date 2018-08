In Paris ist der Autoverkehr erneut eingeschränkt worden.

Grund ist die hohe Ozonbelastung in der französischen Hauptstadt, die ebenso wie andere Teile des Landes von einer Hitzewelle betroffen ist. Nach Angaben der Polizei dürfen besonders umweltschädliche Autos in einem Radius nicht mehr fahren, der das gesamte Pariser Stadtgebiet und einen Ring von Vororten umfasst. Außerdem wurden die Höchstgeschwindigkeiten herabgesetzt.



Solche Einschränkungen hatte es bereits Ende Juli gegeben. In Paris gilt seit eineinhalb Jahren ein System mit Schadstoffplaketten, die sich nach dem Verschmutzungsgrad richten.