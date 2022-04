Die britische Reederei P&O Ferries steht wegen der Entlassung seiner Stammbesetzung in der Kritik. (a)

Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichteten, bediente das Schiff Spirit of Britain die wichtige Verbindung von Dover nach Calais. An Bord befand sich allerdings nur Fracht. Passagiere sollen kommende Woche wieder befördert werden. Die Reederei hatte Mitte März alle 800 Crewmitglieder entlassen und durch günstigere Arbeitskräfte ersetzt. Bis die neuen Besatzungen geschult waren, stellte P&O alle Verbindungen ein. Die britische Regierung und Gewerkschaften übten scharfe Kritik an der Massenentlassung. Verkehrsminister Shapps forderte P&O auf, umgerechnet 13 Millionen Euro Kurzarbeitergeld zurückzuzahlen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.