In Australien ist ein Mann festgenommen worden, der dutzende verdächtige Pakete an Auslandsvertretungen versandt haben soll.

Der 49-Jährige wurde in seiner Wohnung im Bundesstaat Victoria festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird das Versenden von gefährlichen Materialien per Post vorgeworfen. Insgesamt soll es sich um 38 Pakete handeln, die an Konsulate und Botschaften in Melbourne, Canberra und Sydney adressiert waren. Nach Angaben der Polizei droht dem Mann eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis.