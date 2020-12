Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft für Frieden und ein Ende des Leids auf der Welt gebetet.

Alle säßen im selben Boot, sagte das katholische Kirchenoberhaupt in der Benediktionsaula des Apostolischen Palastes. Dorthin mussten die Feierlichkeiten in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen verlegt werden. Franziskus erinnerte auch an Menschen, die im Zuge der Pandemie Leid erfahren hätten und nannte als Beispiel Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden seien. Außerdem forderte er, dass Impfstoffe allen Menschen und vor allem den Verletzlichsten zugänglich gemacht werden müssten. Darüber hinaus betete der Papst für Frieden und Waffenstillstände in vielen Ländern der Erde und gedachte der Menschen, die unter Gewalt und Terror in Kriegs- und Krisengebieten leiden.



Im Anschluss spendete Franziskus den Segen "Urbi et orbi" - "der Stadt und dem Erdkreis". Damit erlässt der Papst den Gläubigen traditionell die Strafen für ihre Sünden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.