Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Maxym Marusenko)

In diesem Winter werde Russland erneut versuchen, die Energieversorgung in der Ukraine zu zerstören, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Man bereite sich auf den Schutz der Produktionsanlagen und die Bereitstellung von Strom und Wärme vor. Russland hatte im vergangenen Winter die ukrainische Energieinfrastruktur gezielt unter Beschuss genommen. Für Millionen Menschen bedeutete das Ausfälle von Wasser, Strom und Heizung bei niedrigen Temperaturen.

In der ukrainischen Stadt Charkiw gab es erneut russische Drohnen- und Raketenangriffe. Dabei wurden nach Angaben Kiews ein Kind und seine Großmutter getötet. Etwa 30 Menschen sollen verletzt worden sein.

