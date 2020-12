Angesichts des zunehmenden Verpackungsmülls durch den Onlinehandel fordern die Grünen den Einsatz von Mehrwegverpackungen.

Überall dort, wo Mehrwegprodukte ökologisch vorteilhaft seien, müssten sie Vorrang haben, auch im Versandhandel, sagte die Grünen-Umweltexpertin Hoffmann dem "Tagesspiegel". Ihrer Ansicht nach sollte es dazu eine gesetzliche Regelung geben. Das Bundesumweltministerium erklärte dazu, man wolle den Mehrweganteil weiter steigern. Jedoch könnten Onlinehändler kaum zum Einsatz von wiederverwendbaren Taschen gezwungen werden. Einer gesetzlichen Pflicht stünde das europäische Recht entgegen, hieß es aus dem Ministerium.

SPD-Politiker fordert kostenpflichtige Retouren - Debatte um Paketabgabe zur Stärkung der Innenstädte

Der SPD-Politiker Daldrup schlug gestern vor, kostenlose Retouren von Waren aus dem Onlinehandel kostenpflichtig zu machen – auch um „überflüssigen Verkehr zu reduzieren“. Daldrup äußerte sich vor dem Hintergrund der Debatte um eine mögliche Paketabgabe für den Online-Handel, um damit die Innenstädte zu stärken.

Rekordaufkommen an Paketen erwartet

Angesichts des Corona-Lockdowns erwarten die Zustelldienste in der Weihnachtszeit ein Rekordaufkommen an Paketen. Der Leiter der zuständigen Fachgruppe der Gewerkschaft Verdi, Thyroke, sagte dem Deutschlandfunk, schon in normalen Jahren steige vor Weihnachten die Zahl der Pakete um 40 Prozent. In diesem Jahr gehe man davon aus, dass noch einmal 20 Prozent hinzukämen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.