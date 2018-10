Der Leipziger Amerikanist Garrett hat angesichts der vereitelten Paketbombenanschläge in den USA davor gewarnt, von einer neuen Qualität der Gewalt zu sprechen. Allerdings mangele es derzeit an Akteuren, das Land aus seiner tiefen Spaltung herauszuführen, sagte Garrett im Dlf. .

Die Vereinigten Staaten hätten bereits in den 70er und 90er Jahren Inlandsterror erlebt, betonte der Professor für Amerikanistik. Als Beispiel nannte er den Bombenanschlag von Oklahoma City. Dennoch sei das aktuelle politische Klima in den USA von einer besonderen Härte geprägt. Anders als von US-Präsident Trump behauptet, trügen die Medien allerdings keine Mitschuld an dem rauen Klima, unterstrich Garrett. Sie berichteten in der Regel sehr sorgfältig und hintergründig. Trump hatte die Medien auf einer Wahlkampfveranstaltung aufgefordert, ihre Anfeindungen zu beenden.



Die Bundespolizei FBI stuft die inzwischen acht Päckchen als Terror ein. Unter den Empfängern waren der frühere Präsident Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Clinton sowie der Sender CNN. Verletzt wurde niemand.