Nach der Festnahme im Fall der Paketbombenserie in den USA ist der Verdächtige angeklagt worden.

Justizminister Sessions sagte auf einer Pressekonferenz in Washington, der Mann müsse sich in fünf Anklagepunkten verantworten, darunter der illegale Versand von Sprengstoff und Drohungen gegen frühere Präsidenten. Man habe ihn durch DNA-Spuren und Fingerabdrücke identifiziert. Bei einer Verurteilung drohen ihm 48 Jahre Haft.



Der 56-Jährige Beschuldigte wurde heute in Florida festgenommen. Er soll mindestens 13 Paketbomben an Kritiker von US-Präsident Trump unter anderem in der Politik und den Medien geschickt haben. Nach Angaben von FBI-Direktor Wray handelte es sich dabei nicht um bloße Attrappen. Er warnte, dass noch weitere Briefbomben unterwegs sein könnten. Zu den möglichen Motiven wollten Sessions und Wray keine Aussagen machen.



Präsident Trump erklärte im Weißen Haus, es handle sich um verabscheuungswürdige Terrorakte, die in den Vereinigten Staaten keinen Platz hätten.