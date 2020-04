Die Deutsche Post will Pakete bis auf Weiteres auch an Sonntagen zustellen dürfen.

Der zuständige Betriebschef Schneider sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", in der Krise wäre ein zusätzlicher Tag hilfreich, um der Flut der Pakete Herr werden zu können. Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, habe das Unternehmen in manchen Regionen bereits Anträge bei den Behörden gestellt, so etwa in Berlin. Bislang sei man aber auf Ablehnung gestoßen. Nun erwäge die Deutsche Post Anträge in weiteren Bundesländern. Es gehe darum, in einer besonderen Situation "einen Kollaps des Paketsystems" zu vermeiden.



Weiter erklärte Schneider, seit Anfang April habe der Konzern bereits bundesweit mehr als 2.000 Vollzeitstellen zusätzlich geschaffen. Darüber hinaus wolle man in den kommenden Wochen weitere 2.000 Arbeitsplätze anbieten.