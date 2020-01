Der Betriebsratschef der Deutschen Post, Thomas Koczelnik, fordert eine drastische Änderung der Paketzustellung.

Pro Zustellgebiet solle nur noch einer der verschiedenen Dienstleister die Fahrten für alle übernehmen, sagte Koczelnik der Deutschen Presseagentur. Diese sogenannte konsolidierte Zustellung würde den Schadstoffausstoß senken und den Verkehr mindern.

Post-Konkurrenz ist skeptisch

Konkurrenten der Post lehnten die Initiative ab und erklärten, ihre Fahrzeuge seien ausgelastet. Im Raum steht auch die Vermutung, dass eine Konsolidierung vor allem der Deutschen Post als Marktführer nutzen würde.

Logistikexperte: Höchstens auf dem Land sinnvoll

Der Frankfurter Logistikprofessor Kai-Oliver Schocke sagte im Deutschlandfunk, ein Fahrzeug für alle fünf bis sechs großen Paketdienstleister sei bestenfalls im ländlichen Raum sinnvoll, für eine Hallig oder eine Alm. In den Städten könnte der Verkehr dagegen so kaum gemindert werden. Dies zeigten Untersuchungen. Es gebe zudem erheblichen Aufwand bei den Umpackprozessen. Schocke sprach auch den ökologischen Aspekt an. Er meinte, bei aller Kritik sei der zunehmende Onlinehandel für die Umwelt allemal besser, als wenn jede und jeder einzeln zum Kauf eines Paars Schuhe mit dem Auto in die Stadt führe.