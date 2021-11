Bei einem Busunglück im pakistanischen Teil der Region Kaschmir sind mindestens 22 Insassen ums Leben gekommen.

Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus war auf einer Bergstraße von der Fahrbahn abgekommen und in eine Schlucht gestürzt.



In der zwischen Pakistan und Indien geteilten Himalaya-Region kommt es häufig zu Verkehrsunfällen aufgrund schlecht gewarteter Fahrzeuge und Straßen sowie der Missachtung von Verkehrsregeln.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.