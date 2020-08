Pakistan hat seine wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten Impfungen gegen die Kinderlähmung wieder aufgenommen.

Innerhalb einer Woche sollen 34 Millionen Kinder geimpft werden. Mehr als 188.000 Helfer sind dafür in fast allen Landesteilen unterwegs. Bereits im Juli hatte es eine kleinere Polio-Impfkampagne gegeben.



Schätzungen zufolge fehlt in dem Land rund 40 Millionen Kindern die wichtige Schutzimpfung gegen die Erkrankung, die das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann. In diesem Jahr wurden in Pakistan bisher 64 Fälle mit dem Poliovirus bestätigt.