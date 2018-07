Zum Auftakt der Parlamentswahl in Pakistan hat es einen Bombenanschlag gegeben. Bei dem Angriff in der Stadt Quetta auf einen Polizeibus seien mindestens 20 Menschen getötet worden, heißt es in Berichten.

Gestern war ein Konvoi mit Wahlhelfern überfallen worden. Dabei wurden vier Soldaten getötet. Die Abstimmung findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Mehr als 370.000 Soldaten und 450.000 Polizisten sind im Einsatz.



In Pakistan sind mehr als 106 Millionen Menschen aufgerufen, über die Vergabe von 272 Sitzen in der Nationalversammlung zu entscheiden. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte des Landes, dass eine zivile Regierung die Macht nach einer vollen Legislaturperiode an demokratisch gewählte Nachfolger übergibt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.