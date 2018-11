Der Anwalt der pakistanischen Christin Asia Bibi ist in die Niederlande geflohen.

In dem Fall geht es um ein Todesurteil wegen Blasphemie. Als ein Gericht Asia Bibi in einem Berufungsverfahren vor kurzem freisprach, kam es zu gewaltsamen Protesten von Islamisten. Nun bestätigte die niederländische Stiftung "Hilfe für verfolgte Christen", dass sie den Anwalt von Asia Bibi aufgenommen hat. Zuvor hatte bereits deren Ehemann westliche Länder um Asyl gebeten, weil er nach eigenen Angaben um das Leben seiner Frau fürchtet.



Die pakistanische Regierung geht inzwischen gegen die Organisatoren der Proteste vor. So sperrte Twitter auf Verlangen der Behörden das Profil des Islamisten Rizvi.



Der Freispruch für Asia Bibi soll auf Betreiben der Staatsführung noch einmal überprüft werden. Erst nach dieser Zusicherung endeten die Krawalle.