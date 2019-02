Die Christin Asia Bibi soll sich weiterhin in Pakistan aufhalten. Nach Aussage eines Freundes wurde sie von Sicherheitskräften in die pakistanische Stadt Karachi gebracht. Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf diesen Informanten, Bibi wisse nicht, wann sie Pakistan verlassen dürfe. Sie werde in einem Raum festgehalten.

Die Christin Asia Bibi war wegen Blasphemie zum Tode verurteilt und nach achtjähriger Haft im Oktober vergangenen Jahres vom Obersten Pakistanischen Gericht freigesprochen worden. Nach massiven Protesten von Islamisten hatte die pakistanische Regierung zugesagt, das Urteil zu überprüfen. Vor wenigen Tagen erfolgte dann die Bestätigung für den Freispruch Bibis. Ihr Anwalt hatte daraufhin über ihre Ausreise nach Kanada informiert, dies aber kurz danach wieder zurückgenommen. Gegenüber Journalisten räumte er ein, er wisse nicht, ob Bibi bereits ausgereist sei.