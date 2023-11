Nach Fristablauf

Rückführung afghanischer Familien aus Pakistan (Jafar Khan / AP / dpa / Jafar Khan)

Nach Angaben von Innenminister Bugti handelt es sich um 64 Personen. Die Razzien fanden Behörden zufolge unter anderem in der Hafenstadt Karachi statt. Wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete, wurden in der Haupstadt Islamabad Flüchtlingslager demoliert. In vielen Landesteilen wurden Abschiebezentren eingerichtet. Vor den Grenzübergängen warteten tausende Afghanen auf ihre Ausreise.

Nach Angaben der pakistanischen Regierung waren in den vergangenen zwei Wochen bereits mehr als 100.000 Afghanen in ihr Heimatland zurückgekehrt. Islamabad hatte allen Einwanderern ohne Papiere bis heute eine Frist gesetzt, das Land zu verlassen. Nach UNO-Angaben leben mehr als zwei Millionen Afghanen ohne Registrierung in Pakistan. Viele von ihnen waren vor den Taliban geflohen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.