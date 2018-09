US-Außenminister Pompeo ist zu einem Besuch in Pakistan eingetroffen.

Dort will er sich nach eigenen Angaben kurz nach dem Amtsantritt des neuen Premierministers Khan um einen Neuanfang in den Beziehungen bemühen. Es gebe zwar einige Probleme, die US-Regierung hoffe aber darauf, diese gemeinsam mit der Regierung in Islamabad angehen zu können, erklärte Pompeo.



Das Verteidigungsministerium in Washington hatte erst am vergangenen Samstag angekündigt, Pakistan 300 Millionen Dollar an Militärhilfe zu streichen, weil das Land aus Sicht der US-Regierung nicht entschieden genug gegen Terrorgruppen vorgeht.