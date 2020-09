Acht Jahre nach einem verheerenden Brand in einer Textilfabrik in Pakistan mit fast 260 Toten sind zwei Hauptverdächtige zum Tode verurteilt worden.

Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden den Brand gelegt hatten. Bei dem Brand damals starben fast 260 Menschen. Er gilt als schwerste Industriekatastrophe Pakistans. Die jetzt zum Tode Verurteilten sagten im Prozess aus, sie hätten die Fabrik in Brand gesetzt, weil die Inhaber geforderte Schutzgelder nicht gezahlt hatten.



Der deutsche Textildiscounter KiK war damals Hauptauftraggeber der Fabrik. Einige Angehörige hatten deshalb in Deutschland auf Schmerzensgeld geklagt. Die Klagen wurden letztes Jahr abgewiesen, da sie nach pakistanischem Recht verjährt waren. Kik zahlte den Opfern und Familienangehörigen nach eigenen Angaben außergerichtlich rund 5 Millionen Euro.

