In Pakistan hat ein Gericht einen der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschlagsserie von Mumbai zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Mann müsse zudem wegen Terrorismusfinanzierung eine Geldstrafe zahlen, urteilten die Richter in Lahore. Der Anführer der verbotenen Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba, Lakhvi, war am Samstag festgenommen worden. Lakhvi wird auch von den Vereinten Nationen als Terrorist eingestuft. Nach den Anschlägen von Mumbai war er festgenommen, später aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen worden. Bei der Anschlagsserie in der indischen Hafenstadt im November 2008 wurden 178 Menschen getötet, darunter 26 Ausländer und neun der Terroristen.



Die von Lakhvi angeführte Terrorgruppe kämpft laut Medienberichten gegen indische Truppen in der von Indien und Pakistan umstrittenen Kaschmir-Region. Angeblich soll der pakistanische Geheimdienst die Gruppe unterstützen.

