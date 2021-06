In Pakistan wächst die Kritik an Premierminister Khan, der Vergewaltigungsopfern indirekt eine Mitschuld an den Verbrechen gegeben hat.

Für das Wochenende haben Menschenrechtsgruppen in Karatschi und Lahore zu Protesten gegen den 68-Jährigen aufgerufen. Außerdem forderten sie eine Entschuldigung. Der pakistanische Regierungschef hatte Anfang der Woche erklärt, wenn Frauen - Zitat - "sehr wenig Kleidung" trügen, habe das Auswirkungen auf Männer, das sage einem der gesunde Menschenverstand. Frauenrechtlerinnen warfen Khan vor, mit solchen Äußerungen Triebtäter zu stärken und ihre Taten zu entschuldigen.



In Pakistan wird sexueller Missbrauch nur selten strafrechtlich verfolgt.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.