Der frühere pakistanische Präsident Zardari ist im Zusammenhang mit Vorwürfen der Geldwäsche festgenommen worden.

Das bestätigte ein Sprecher der Nationalen Rechenschaftsbehörde, die für die Korruptionsbekämpfung zuständig ist. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof in Islamabad ein Kautionsgesuch Zardaris zurückgewiesen. Den Ermittlern zufolge sollte die Herkunft von Milliarden von Rupien über gefälschte Bankkonten verschleiert werden. In den Fall sollen 170 Personen verwickelt sein, darunter die Schwester des Politikers und mehrere Mitglieder der Pakistanischen Volkspartei PPP.



Die oppositionelle Partei, deren Vize-Chef Zardari ist, bezeichnete die Ermittlungen als politisch motiviert. Anhänger errichteten Straßensperren und protestierten gegen die Festnahme.



Zardari war in der Vergangenheit bereits für mehrere Jahre wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis, er wurde aber nie verurteilt und weist die Vorwürfe zurück.