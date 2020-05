Bei einem Flugzeugabsturz in Süden Pakistans sind vermutlich fast alle der knapp 100 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Das teilte die Luftfahrtbehörde des Landes mit. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden wurden bisher 34 Leichen geborgen, mindestens drei Fluggäste haben das Unglück überlebt.



Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Pakistan International Airlines war am Mittag kurz vor der Landung am Flughafen von Karatschi in ein dicht besiedeltes Armenviertel gestürzt. Mehrere Gebäude wurden zerstört und zahlreiche Menschen dabei verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern an, gestalten sich wegen herumliegender Gebäudetrümmer und Flugzeugteile in den engen Gassen aber schwierig. Inzwischen unterstützen Spezialkräfte des Militärs die zivilen Rettungsdienste.



Der Pilot der 15 Jahre alten Airbus-Maschine hatte kurz vor dem Absturz technische Probleme gemeldet. Der Airbus-Konzern erklärte allerdings, es lägen bislang keine bestätigten Informationen über die Umstände des Unfalls vor. Pakistans Premierminister Khan kündigte eine umgehende Untersuchung an.