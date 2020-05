Im Süden Pakistans ist ein Passagierflugzeug verunglückt.

Wie die Luftfahrtbehörde des Landes mitteilte, stürzte der Airbus der staatlichen Pakistani International Airlines in der Nähe der Großstadt Karatschi in ein Wohngebiet. Nach ersten Erkenntnissen waren knapp 100 Passagiere und acht Crewmitglieder an Bord. Laut dem Betreiber hatte der Pilot vor dem Absturz technische Probleme gemeldet. Bei dem Absturzort handelt es sich um ein dicht besiedeltes Armenviertel.



Die Maschine war nach Angaben der Luftfahrtbehörde auf dem Weg von der Lahore nach Karatschi.