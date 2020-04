Mehr als 18 Jahre nach der Ermordung des amerikanischen Journalisten Daniel Pearl in Pakistan ist das Todesurteil gegen den Hauptverdächtigen aufgehoben worden.

Zur Begründung erklärte das zuständige Gericht in der Provinz Sindh, die Verurteilung des Extremisten Said Scheich wegen Mordes beruhe auf fehlerhaften Beweisen. Stattdessen werde gegen ihn eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen Entführung verhängt. Diese Zeit hat er wegen seiner langen Inhaftierung bereits verbüßt. - Der US-Reporter Pearl, der als Südasien-Korrespondent für das Wall Street Journal arbeitete, wurde 2002 in der pakistanischen Stadt Karatschi entführt und getötet. Pearl hatte vor allem über die Lage im benachbarten Afghanistan nach dem Sturz des Taliban-Regimes berichtet.