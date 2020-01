In Pakistan hat ein Gericht das Todesurteil gegen den früheren Militärmachthaber Musharraf außer Kraft gesetzt.

Zur Begründung hieß es in Lahore, die Einsetzung eines Sondergerichts für den Prozess sei verfassungswidrig gewesen. Deshalb sei das Urteil nichtig. Musharraf war Mitte Dezember in Abwesenheit wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden. Der 76-Jährige lebt im Exil in Dubai.



Als Hochverrat wertete das Gericht, dass er im Jahr 2007 als Armeechef durch die Verhängung des Ausnahmezustands die Verfassung außer Kraft gesetzt hatte. Musharraf wies die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Er regierte Pakistan von 1999 bis 2008.