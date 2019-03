Inmitten der Spannungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan gibt es offenbar einen neuen Vorfall im Arabischen Meer.

Wie die pakistanische Marine mitteilte, hinderte sie ein indisches U-Boot am Eindringen in pakistanisches Seegebiet. Man habe eine Warnung abgegeben. Die indische Marine wollte sich zu dem Vorfall von gestern nicht äußern.



Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten sich in den vergangenen Tagen zugespitzt, nachdem Mitte Februar 40 indische Sicherheitskräfte bei einem Bombenanschlag im indischen Teil Kaschmirs getötet worden waren. Eine pakistanische islamistische Terrorgruppe reklamierte die Tat für sich. Beide Länder beanspruchen Kaschmir vollständig für sich. - Derzeit kontrollieren sie jeweils einen Teil.