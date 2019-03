Außenminister Maas ist von Afghanistan weiter nach Pakistan gereist.

Der SPD-Politiker landete auf dem Flughafen in Islamabad. In der pakstanischen Hauptstadt will er in Gesprächen mit der Regierung und der Militärführung um Unterstützung für die internationalen Friedensbemühungen in Afghanistan werben. Ein wichtiger Schlüssel für ein stabiles Afghanistan liege in Pakistan, betonte Maas. - Pakistans Geheimdienste stehen im Verdacht, islamistische Extremisten in der Region zu unterstützen.