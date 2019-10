In Pakistan sind beim Brand eines Zuges mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 40 Passagiere seien verletzt worden, teilten Rettungskräfte mit. Nach Angaben der Regierung war ein Gaskocher explodiert, auf dem Reisende unerlaubt Frühstück zubereiten wollten. Mindestens drei Waggons gerieten in Brand.

Die Eisenbahn-Infrastruktur in Pakistan ist wegen mangelnder Investitionen in einem schlechten Zustand.