Bei einem Angriff auf die Börse in der pakistanischen Metropole Karatschi sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um vier Angreifer und zwei Sicherheitskräfte. Bewaffnete warfen demnach zunächst eine Granate in den Eingangsbereich der Börse, dann eröffneten sie das Feuer. Eine unbekannte Zahl Bewaffneter sei in das Gebäude eingedrungen, hieß es weiter. Sicherheitskräfte räumten das Gebiet rund um die Börse, in der sich etwa 1.000 Menschen aufhalten sollen.