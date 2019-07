In Pakistan sind mindestens sechs Menschen bei einem Selbstmordanschlag getötet worden.

Wie die Polizei mitteilte, sprengte sich eine Attentäterin am Eingang eines Krankenhauses in der Stadt Dera Ismail Khan im Nordwesten des Landes in die Luft. Unter den Toten sind den Angaben zufolge zwei Polizisten. Zudem wurden mindestens 13 Menschen verletzt. Kurz zuvor hatten bewaffnete Motorradfahrer in der Stadt das Feuer auf Polizisten in einem Wohngebiet eröffnet und mehrere Beamte getötet. Eine pakistanische Taliban-Gruppe beanspruchte die Taten für sich.