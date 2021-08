Bei einem Fabrikbrand in der pakistanischen Metropole Karachi sind mindestens 16 Arbeiter ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers mehr als 25 Menschen in der in einem Wohngebiet gelegenen Fabrik, die über keine Notausgänge verfügt. Es gebe keine Hoffnung, Überlebende zu finden. Viele Gebäude in Pakistan weisen Baumängel auf, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften wird nur selten kontrolliert. 2012 starben bei einem Brand in einer Textilfabrik in Karachi 255 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.