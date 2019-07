In Pakistan ist ein Militärflugzeug über einem Wohngebiet abgestürzt.

Mindestens 19 Menschen sind nach Angaben der Armee umgekommen - darunter auch die Besatzungsmitglieder. Zahlreiche Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Maschine stürzte demnach am frühen Morgen über einem Außenbezirk der Millionenstadt Rawalpindi ab. Fünf Häuser seien in Flammen aufgegangen. Über die Ursache des Unglücks ist noch nichts bekannt. Wie es hieß, befand sich das Flugzeug auf einem routinemäßigen Übungsflug.