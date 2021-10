Bei einem Erdbeben im Südwesten Pakistans sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Rund 300 weitere seien verletzt worden. In dem am stärksten betroffenen Bezirk Harnai seien Hunderte Häuser zerstört und Menschen unter Trümmern eingeschlossen worden. Man gehe davon aus, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könne. Das Beben mit einer Stärke von 5,9 hatte die Provinz Baluchistan an der Grenze zum Iran in den frühen Morgenstunden erschüttert und viele Menschen im Schlaf überrascht.

