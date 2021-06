Im Süden Pakistans sind bei einem Zugunglück mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.

Es gab zahlreiche Verletzte. Nach Polizeiangaben sind viele Passagiere noch in den Waggons eingeklemmt. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Sindh. Ein Zug, der aus der Hafenstadt Karachi kam, entgleißte und stieß mit einem zweiten Zug zusammen. An Bord der beiden Züge befanden sich rund 1.200 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.