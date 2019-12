Der frühere pakistanische Präsident Musharraf ist von einem Gericht in Islamabad wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden.

Ein aus drei Richtern bestehendes Sondergericht verkündete die Entscheidung in Abwesenheit des Angeklagten. Musharraf lebt im Exil in Dubai. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.



Dem ehemaligen Armeechef wurde vorgeworfen, mit der Verhängung des Ausnahmezustands 2007 die Verfassung außer Kraft gesetzt zu haben. Das kommt laut Gesetz in Pakistan Hochverrat gleich. Musharraf hat die Vorwürfe als politisch motiviert zurückgewiesen.