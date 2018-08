Der neugewählte pakistanische Premierminister Khan hat Ausgabenkürzungen und eine Bekämpfung der Korruption versprochen.

Durch geringere Staatsausgaben sollten die Auslandsschulden von mehr als 95 Milliarden Dollar gesenkt werden, erkärte Khan in der ersten Fernsehansprache seit seinem Amtsantritt. Zugleich versprach er Sozialleistungen für arme Bevölkerungsgruppen und Reformen in zahlreichen Bereichen. - Khan hatte gestern im Präsidentenpalast in Islamabad den Amtseid als Regierungschef abgelegt. Der 65-Jährige hatte Ende Juli mit seiner Partei PTI die Parlamentswahl gewonnen.