Der neugewählte pakistanische Premierminister Khan hat Ausgabenkürzungen und eine Bekämpfung der Korruption versprochen.

Durch geringere Staatsausgaben sollten die Auslandsschulden von mehr als 95 Milliarden Dollar gesenkt werden, erkärte der 65-Jährige in der ersten Fernsehansprache seit seinem Amtsantritt. Zugleich versprach er Sozialleistungen für arme Bevölkerungsgruppen und Reformen in zahlreichen Bereichen. - Khan hatte Ende Juli mit seiner Partei PTI die Parlamentswahl gewonnen, gestern legte er im Präsidentenpalast in Islamabad den Amtseid als Regierungschef ab.