In Pakistan sind nach der Ermordung eines politischen Aktivisten Zehntausende Menschen trotz landesweiter Ausgangsbeschränkungen auf die Straße gegangen.

Dies teilten die Veranstalter mit. Der Politiker Arif Wazir, eine Führungsfigur der Bewegung für den Schutz der Paschtunen, war am Samstag in Islamabad gestorben, nachdem er tags zuvor von Unbekannten angegriffen worden war. Auf der größten Kundgebung in Wazirs Heimatstadt Wana skandierten Tausende Menschen Parolen gegen das Militär, das sie für die Tötung verantwortlich machen.



Die Paschtunen sind eine Minderheit im Land und leben vorwiegend im Nordwesten an der Grenze zu Afghanistan. Sie fühlen sich von der Regierung und den Sicherheitskräften im Land drangsaliert. Das Militär bestreitet die Vorwürfe.